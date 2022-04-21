Abdullah Özdemir: Elle kazsanız İBB'den fazla ilerlersiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı yaptığı için verileri yakından takip ettiğini belirten Özdemir, “İBB şu anda 10 metroyu yapmaya çalışıyor. 3 yıllık performansa baktığımızda İBB’nin günlük metro ilerleme seviyesi 170 cm. Elle kazsanız daha fazla ilerlersiniz” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, internetten canlı yayınlanan bir programda soruları cevaplandırdı. Bağcılar’ın sokaklarında büyüyen bir çocuk olarak ilçenin sıkıntılarını ve gelişimini çok iyi bildiğini söyleyen Özdemir, “Öncelikle çocukların ve gençlerin belediye başkanı olma gayreti içinde olacağım. Onların pozitif ayrımcılığı olsun istiyorum. Yeni Selçuk Bayraktar’ların yetişmesi için Bağcılar’ın bütün tesislerini, binalarını çocuklarımıza ve gençlerimize açmak istiyorum. Bu yönde çalışmalar vardı ama biz biraz daha ileriye götürmek istiyoruz.” dedi.

İBB’nin günlük ilerleme seviyesi 170 cm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde 2,5 yıl Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ulaşıma yönelik sorulara da cevaplar verdi. İBB’nin başkasının yaptığını kendi anlatmak gibi bir anlayışı olduğunu ifade eden Özdemir şunları söyledi: “İBB’nin ‘Şu kadar metro hedefliyoruz’ gibi büyük spot cümlelerinin altında AK Parti döneminin hizmetini görüyoruz. Şu anda büyükşehir, 10 metroyu yapmaya çalışıyor. 5 tane de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapıyor. 3 yıllık performansa baktığımızda İBB’nin günlük metro ilerleme seviyesi 170 cm. Elle kazsanız daha fazla ilerlersiniz. Bakanlığın ilerlemesi ise onun yaklaşık 6 katı.”

Bağcılar’da köklü geçmişi olan bir belediyecilik anlayışı olduğunu da sözlerine ekleyen Özdemir, emeklerinden dolayı geçmiş dönem belediye başkanları Feyzullah Kıyıklık ile Lokman Çağırıcı’ya da teşekkürlerini iletti.