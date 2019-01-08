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Abdullah Kahraman kimdir nerelidir?

Abdullah Kahraman nereye atandı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Abdullah Kahraman atandı. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı olan Abdullah Kahraman kimdir?, Abdullah Kahraman nereli? Abdullah Kahraman hangi görevlerde bulundu? İşte Abdullah Kahraman hayatı…

08 Ocak 2019 Salı 09:28
Abdullah Kahraman kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Abdullah Kahraman atandı. 2004-2007 yılları arasında Bakü Devlet Üniversitesinde Misafir öğretim üyesi ve idareci olarak görev yapan Abdullah Kahraman kimdir?, Abdullah Kahraman nereli? Abdullah Kahraman hangi görevlerde bulundu? İşte Abdullah Kahraman hayatı…

Abdullah Kahraman kimdir?

1964’te Bayburt’ta doğdu. İlkokulu Bayburt’ta tamamladı. Üsküdar İmam-Hatip Lisesi’den ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre öğretmen olarak çalıştı. 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne İslam Hukuku Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı, 1997 yılında Doktor, 1998 y‎ılında Yrd. Doçent, 2003 tarihinde Doçent ve 2008’de profesörlüğe atandı. Üç yıl (2004-2007) Bakü Devlet Üniversitesinde Misafir öğretim üyesi ve idareci olarak görev yapmıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Abdullah Kahraman Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktaydı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:28
  1. Bayburt
  2. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı abdullah kahraman
  3. Abdullah Kahraman kimdir?
  4. Abdullah Kahraman nereli
  5. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi

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