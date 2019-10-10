Abdullah Gül'den operasyon açıklaması
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.10 Ekim 2019 Perşembe 00:29
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir açıklamada bulundu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdullah Gül, "Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan harekâtı yürüten Kahraman Ordumuzun görevini başarıyla icra edip Mehmetçiğin salimen yurda dönmesini Allah'tan dilerim. Bölgemizde tesis edilecek barışın kalıcılığının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esas alınarak, büyük güçlerin küresel hesap ve çıkarlarından bağımsız bir şekilde yürütülecek diplomasiyle sağlanabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır." ifadelerini kullandı.
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