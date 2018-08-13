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Abdullah Gül'den döviz açıklaması: Donald Trump...

Abdullah Gül, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle bir paylaşım yaptı. Gül, Donald Trump'ın aday olduğu ilk günden beri küresel bir tehlike olduğunu açıkladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:02
Abdullah Gül'den döviz açıklaması: Donald Trump...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne 'hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike olduğunu' belirtti.

Gül, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile ilgili utanç verici twitler atan Amerika Başkanı Trump başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike oldu. Bu tehdide karşı tüm ülkeler barış ve ticaret için dayanışma içinde olmalıdır" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:02
  1. Abdullah Gül
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc2 sa önce
    Iyiki itidal cagrisi yapmadi.
  • Temel ÇELİKTemel ÇELİK1 sa önce
    Nihayet gerçeği görmüş de....
  • AyhanAyhan1 sa önce
    Ne satiyorsun ingiliz tasmasi Gul kalk su Feto itin kucagindan artik
  • mehmet sümermehmet sümer44 dk önce
    gül ün bu saatten sonraki açıklamaları haber niteliği taşımıyor...okumaya bile gerek görmedim
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