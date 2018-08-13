Abdullah Gül'den döviz açıklaması: Donald Trump...
Abdullah Gül, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle bir paylaşım yaptı. Gül, Donald Trump'ın aday olduğu ilk günden beri küresel bir tehlike olduğunu açıkladı.13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:02
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne 'hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike olduğunu' belirtti.
Gül, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile ilgili utanç verici twitler atan Amerika Başkanı Trump başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike oldu. Bu tehdide karşı tüm ülkeler barış ve ticaret için dayanışma içinde olmalıdır" ifadesini kullandı.
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