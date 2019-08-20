Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na “tefekkür” çağrısı
HDP’li 3 belediyeye kayyım atanmasına karşı çıkan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e seslenen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ‘tefekkür’ çağrısında bulundu.20 Ağustos 2019 Salı 12:30
yeniakit.com.tr Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemi işgal eden konular masaya yatırıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, HDP’li 3 büyükşehir belediyesine kayyım atanmasına karşı çıkmasının da konuşulduğu programda, çok konuşulacak yorumlar yapıldı.
Gezi döneminde, Abdullah Gül’ün hükümetten yana tavır takınmaması ve Haşim Kılıç’ın Twitter kararının da hatırlatıldığı programın ilgili bölümü şu şekilde:
YORUM YAZ