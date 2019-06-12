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Abdullah Gül Üniversitesi 2019 taban puanları

ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2019, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2019 ne kadar?

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:33
Abdullah Gül Üniversitesi 2019 taban puanları

ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2019, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2019 ne kadar?

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) 2019 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Abdullah Gül Üniversitesi bölümleri, Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Abdullah Gül Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Abdullah Gül Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Abdullah Gül Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Abdullah Gül Üniversitesi bölümleri 2019. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil.

Abdullah Gül Üniversitesi bölümleri

(Mühendislik Fakültesi)

Biyomühendislik(İngilizce)

(Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme(İngilizce)

(Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce)

(Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce)

(Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Abdullah Gül Üniversitesi YÖK atlas tercih robotu için tıklayınız

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:33
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