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Seçim 2019 Sayfası

Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Tepki çeken yerel seçim açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yerel seçimlere ilişkin tepki çeken bir açıklama yaptı. İstanbul'un birçok ilçesinde belgelerle ortaya çıkan usulsüzlükleri görmezden Gül, "Süreç ülkenin itibarını zedeliyor. Uzaması Türkiye zarar verir" sözleriyle CHP'nin oldu bittiye getirme hamlesine destek verdi.

12 Nisan 2019 Cuma 23:08
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Tepki çeken yerel seçim açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gül yaptığı açıklamada, "Süreç Türkiye'nin itibarını zedeliyor. Uzaması ülkeye zarar verir" dedi.

Abdullah Gül, resmi internet sitesi “www.abdullahgul.gen.tr" den yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin 1950'de çok partili sisteme geçmesinden bu yana neredeyse 70 yıldır seçimler hiç bir zaman tartışma konusu olmadı. Ancak üzülerek görüyoruz ki, son zamanlarda seçimlerin yapılması ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Bu kaçınılmaz olarak hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarını zedeliyor. Son yerel seçimlerde bu tartışmaların çok daha yoğunlaşmış olmasını görmek üzüntü verici."

"Uzaması Türkiye zarar verir"

Bu seçimlerde iki konunun öne çıktığını belirten Gül, “İlki, seçilen bazı adayların tüm aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri karşılayıp adaylıkları kabul edildikten ve seçildikten sonra düşürülmeleri, sayıları çok az da olsa, oldukça tartışılacak bir durum. İkincisi, İstanbul'da seçim sonuçlarının açıklanmaya başladıktan sonra o gece yaşananlar ve seçim sonuçlarının kesinleştirilmesinin bu kadar uzatılıp geciktirilmesi. İşin hukuki ve teknik kısmından ziyade politik söylemlere girilmesi. Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verecek şeyler. Hukuki gerekçeler hızla tamamlandıktan sonra seçimin sonuçlarını açıklamak ve tartışmaları noktalamak gerekirdi. Aslen hukuki ve teknik bir mesele olan ve bu konuda yeterli bir geleneği olan seçim sonuçlarına itiraz ve bu itirazların incelenip sonuçlandırılması hızla bitirilmeli. Bu meselenin uzaması Türkiye'ye de zarar verir demokrasimize de gölge düşürür. Türkiye'yi yönetenlerin önünde hem seçimsiz bir 4.5 yılları var hem de üzerinde çalışılması gereken ciddi meseleler var ve bu tip tartışmalardan uzak durup memleketin geleceğine konsantre olmaları çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye'yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 23:08
  1. İstanbul
  2. Abdullah Gül

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