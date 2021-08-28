Abdullah Gül, Murat Yetkin'e konuştu! 'Konuşmamış gibi yaz pampa' demiş hissi uyandıran yazı...

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Gazeteci Murat Yetkin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ve önümüzdeki seçimlerde AK Parti'nin yanında olacağı" iddialarına değindiği bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, "Abdullah Gül kendisi hakkındaki son haberler için ne diyor?" başlığını kullanan Yetkin, "O günlerde Türkiye’nin orman yangınlarıyla kavrulup sellerle boğuşmasına ve Afganistan gibi dünya çapında ve Türkiye’yi fena halde ilgilendiren bir kriz patlamasına rağmen bu yayınlar ses getirdi. Daha çok iktidara yakın kanallarda ama muhalefete yakın kanallarda da yer buldu, tartışıldı. Bu tartışmaların özellikle de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından yana olmadığını söylediği sıralarda alevlenmesi de dikkat çekiyordu." ifadelerini kullandı.

'Konuşmamış gibi yaz pampa' hissi uyandıran ifadeler!

Abdullah Gül ile konuştuğunu ancak Gül'ün bu konularda konuşmak istemediğini söyleyen Murat Yetkin, yazdıklarını eski Cumhurbaşkanı Gül'ün yakınlarına dayandırdı. "Gül konuşmak istemiyor çünkü yakın çevresine göre 'tamamen asılsız, temelsiz iddialara cevap vermek, bu iddialarla muhatap olmak istemiyor.' iddiasını öne süren Yetkin, "Yine ofis kaynaklarına göre, bu spekülasyonlara isminin karıştırılmasından da rahatsız. Bu yayınların kendisinden, yakın çevresinden kaynaklanmadığı anlaşılıyor. Yayınların, kendisini Cumhurbaşkanlığı seçimine dair erken bir siyasi tutum almaya, açıklamaya zorlamayı amaçladığı yorumu yapılabilir." dedi.

Murat Yetkin, Abdullah Gül ile ilgili 'yakın çevresinden' edindiği bilgileri şöyle aktardı:

"Yayınların zamanlaması

"Bu yayınların, AK Parti tabanındaki erozyonu, en azından Bekir Ağırdır’ın deyimiyle 'yolun sağına çekip bekleyen' AK Parti seçmenini yeniden saflara katmak için moral etkisinden söz etmek de mümkün. Nitekim bu yayınlar Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet protokolünde yer vereceği kadar el üstünde tutulduğu, Fethullah Gülen örgütünden kopanların AK parti saflarına katılmasının konuşulduğu günlerle eş zamanlı çıkıyor. Bir nevi 'fabrika ayarlarına dönmeden fabrika ayarlarına dönüyormuş gibi yapma' da denebilir.

Aslında bu yayınlar, Babacan’ın DEVA, Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partilerinin ve aslında Erdoğan’ın 2014’te AK Parti’den dışladığı Abdullah Gül’ün partideki etkisinin bir nevi itirafı da sayılabilir.

Kaldı ki Erdoğan’ı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin desteğine mecbur ve mahkum edenin de kısmen bu hamleler olduğu söylenebilir.

Ama son zamanlarda sadece siyaset ve medyayı değil, iş çevrelerini de çok meşgul eden sorunun yanıtı bu: Gül bu konularda konuşmak dahi istemiyor."