Abdullah Gül, CHP'nin adayı mı oluyor? CHP'li anketçi canlı yayında açıkladı
CHP'ye yakınlığıyla tanınan Aksoy Araştırma Şirketi Başkanı Ertan Aksoy, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olacağına ilişkin çıkan iddialarla ilgili konuştu.
CHP'ye yakın ve Cumhur İttifakı'na karşı çıkan çıkışlarda bulunan Aksoy Araştırma Şirketi Başkanı Ertan Aksoy, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Haber Global'de 'Neden?' programına katılan Ertan Aksoy, CHP ile ismi gündeme gelen Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinin olmadığını söyledi.
Aksoy, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Abdullah Gül'ün hevesi her zaman vardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ile görüşmesi normaldir. CHP'nin adayı Abdullah Gül olduğu zaman konuşuruz. Ana onun olma ihitmali yok. Genel başkan istese dahi olmaz. Örgütler buna karşı çıkar. Abdullah Gül'ün siyasi tarzına bakın. Bekler kenarda, zaman kollar. Piyasaya çıkar. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olma ihtimali yoktur" dedi.
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