Abdullah Çiftçi’den çok konuşulacak sözler: Elektrikler bilerek kesiliyor

Stratejst Abdullah Çiftçi, Türkiye dahil birçok noktada yaşanan elektrik krizlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tv100'de ekranlara gelen Kayıt Dışı programında konuşan Abdullah Çiftçi, yaşanan krizlerin dünyayı yönetenler tarafından gerçekleştirilen planlar olduğunu söyledi.

Çiftçi yaptığı açıklamada, "Elektrik krizinin planlı olduğunu düşünüyorum. Yenilenebilir enerji için bunu yapıyorlar. Yapay güneş, yapay ay göreceğiz. Dünyayı bir şeye zorluyorlar. Bunu Paris Antlaşması ile yapıyorlar. Fosil yakıtlara yatırım azaldı. Birçok ülkede sıkıntılar oldu. Biden birkaç gün önce yenilenebilir enerjiyi gündeme getiriyorlar. Elektriğin kesilmesinin ya da yüksek faturalar için hiçbir anlamı yok. Dünyanın her yerinde aynı anda başladı. Bu yaşananlar planlıdır. Yüksek faturalar ile devletleri karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bunun neticesinde de devletler yenilenebilir enerjiye geçmek durumunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.