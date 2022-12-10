Abdullah Avcı'ya büyük şok! Hiç ummadığı haberi aldı...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yı sarsan bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo-Mavililerin uzun süredir peşinde olduğu ve imza aşamasına geldiği başarılı futbolcu ezeli rakibin yolunu tutuyor. Abdullah Avcı'nın mutlaka kadrosunda görmek istediği oyuncu, ligin ikinci yarısında İstanbul devine gidiyor.

Abdullah Avcı'nın bir süredir transferini istediği ve Trabzonspor'un imza aşamasına geldiği futbolcu ezeli rakibe gidiyor. Transferin şokunu yaşayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı alternatif isimlere yöneldi.

Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a kötü haber. Bordo-Mavililerin bir süredir görüşmeler sürdürdüğü ve transferi bitirme noktasına getirdiği oyuncu Beşiktaş'a imza atıyor. Abdullah Avcı yaşanan bu gelişme sonrası derhal alternatif isimlere yöneldi.

Abdullah Avcı'nın transferde şoka uğradığı o isim Onur Bulut. Transfer için 1 yıldan uzun bir süredir Kayserispor ile temaslarını sürdüren Trabzonspor, başarılı futbolcuyu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırmak üzere.

Abdullah Avcı'nın mutlaka kadrosunda görmek istediği milli futbolcu, Beşiktaş'la el sıkıştı. Şenol Güneş'in "Onur Bulut'u beğeniyorum. Burada olmasını isterim" sözleri sonrası temaslarını sıklaştıran yönetim, transferde sona geldi.

Kayserispor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki sağ bek, son dakika pürüzü çıkmaması durumunda ligin ikinci yarısında Beşiktaş forması giyecek. Deneyimli isim bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.