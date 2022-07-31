Abdullah Avcı'nın kupa sevinci

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Sivasspor'u tebrik ederim"

Abdullah Avcı, "Oyun olarak Sivasspor'u tebrik ederim. İyi bir takıma karşı zor bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tüm planlara sadık kaldılar. Skor olarak güne yakışır bir oyun oldu" açıklamasını yaptı.

"7 ayda bir kupa güzel oluyor"

Abdullah Avcı açıklamalar yaparken bir anda oyuncular röportajı kestiler ve tecrübeli oyuncuyu ıslattılar. Muhabirin, "Hocam siz bu kutlamalara alıştınız" ifadeleri üzerine ise gülerek "7 ayda bir kupa güzel oluyor" dedi.

"Onlar her sene yeni transferimiz"

Taraftara da seslenen Avcı şöyle konuştu:

"Taraftar harika destek veriyorlar. Geçen sene takımla savunma ve hücum yaptılar. Yeni bir hikaye için onlara ihtiyacımız var. Onlar her sene yeni transferimiz. Oyun ve skor olarak 7 ayda bir kupa alıyoruz. Onlar mutlu biz mutluyuz. Şampiyonluktan sonra nasıl bir duygu yaşayacağımızı bilmiyordum. Gördükten sonra enerjim yükseldi. Onlar her zaman bizim yeni transferimiz. Bir teşekkür de Egemen Korkmaz'a. Bu takıma önemli işler verdi. Bugünkü kupada onun da katkısı var. Biraz dinlenmek istedi. Harika bir insan. Bu şampiyonlukta arkasından Süper Kupa'da onun da katkısı var.

İlk ulaşılabilir hedefimiz Süper Kupa'ydı. İkinci ulaşılır hedefimiz lige iyi başlamak. Daha sonra Şampiyonlar Ligi play-off'u. Ekibime, başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz."

"Hediye istemiyorum, bana kupa alın dedim"

Kendisinin doğum günü olduğunun hatırlatılması üzerine Avcı, "Marek'in doğum gününü kutlarken 'Hediye istemiyorum, bana kupa alın' dedim. Oyuncular sözünü tuttu. Bundan daha güzel bir hediye olamaz. İçeride ailemle birlikte olan bir resimli pasta kestik. Keyfini çıkaracağız ve tekrar çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.