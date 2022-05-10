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Spor Abdullah Avcı'dan maç sonrası tepki
Spor

Abdullah Avcı'dan maç sonrası tepki

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahaya atılan maddelerden dert yandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 23:52:00 -
Abdullah Avcı'dan maç sonrası tepki

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a 4-2 yenilerek turnuvaya veda ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Böyle bir şiddetli baskı bekliyorduk"

"Böyle bir şiddetli baskı bekliyorduk. İlk devrenin başında 6-7 tane top kaybı yaptık."

"Penaltı pozisyonunu net göremedim bir şey diyemem"

"Bizim gibi bir takımın oyunun son döneminde 2 gol yememeli. Penaltı pozisyonunu net göremedim bir şey diyemem."

"Biz bu ülkenin şampiyonuyuz"

"Biz bu ülkenin şampiyonuyuz. Geçen hafta Hatay'da bize saygı gösterdiler. Emniyet sahaya giren insanları kontrol etmiyor mu? Çakmak, su... Bir sürü şey yedik kafamıza."

"Ben oyunun içinde kalmak istiyorum"

"Ben oyunun içinde kalmak istiyorum. Bugün gerçekten çok üzüldüm yaşananlara. Kayserispor'a finalde başarılar dilerim."

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