Abdullah Avcı'dan ilginç açıklama! Olmayacak şeyler başımıza geldi

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta kapanış maçında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Bordo mavililer, Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybettiği haftada kazanarak puan farkını artırma şansını değerlendiremedi. Fırtına, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 kaybetti ve 46 puanda kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çok iyi oynadığımız bir ilk yarıyı 2-0 geride kapatıyoruz. Bir tanesi olacak şey değil. Oyunun içinde bunlar var. Oyunun içinde ilk 2'yi baskıyı çok iyi yaptık. İlk gelen top gol oldu. Bir gol bile bizi ortak yapacaktı. Tekrarlı hücumlar yapmamız gerekiyordu. Fırsatlar geldi, rakibe de fırsat verdik. Oyunun bütününde hak etmediğimiz bir maçtı. Bir sene içinde çok olmayacak şey bir maçta başımıza geldi. Oyunun karşılığını alamadık. Bu dalgalanmalar olacak. Buradan kafamızı kaldıracağız, önümüze fırsatlar gelecek. Alanyaspor'u tebrik ediyoruz, Fatih hocaya da başarılar diliyoruz.