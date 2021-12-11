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Spor Abdullah Avcı, yenilgiyi yorumladı
Spor

Abdullah Avcı, yenilgiyi yorumladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 22:03:00 -
Abdullah Avcı, yenilgiyi yorumladı

Trabzonspor'un deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

“Kaza diyemeyiz"

“Kaza diyemeyiz. Maç öncesi, rakiple ilgili, Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Geldiği günden beri Antalyaspor yukarı çıkıyor. Biz de buna göre hazırlandık.”

"Dalgalı oyunlardan biriydi"

“Antalyaspor’un galibiyetini tebrik ederim. Bizden daha fazlasını isteyerek, bizden daha fazla mücadele ederek sahanın içinde oldular. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin de. Dalgalı oyunlardan biriydi.”

"Bu yarış içinde bunların hepsi olacak"

“Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak.”

"3 puan kaybettik"

“Kaybetmeyebilirdik, fırsatlar da vardı ama planları doğru uygulayamıyorsan zaman zaman bunlar olacak. Dediğim gibi, 3 puan kaybettik. Başka bir şey kaybetmedik.”

"Bir iş kazası diyebiliriz"

“Namağlup şampiyon olmayacağız demedik. Nasıl 3 puan kazanıyoruz diyorsak, bugün de 3 puan kaybettik. Bir iş kazası diyebiliriz. Bir 3 puan kaybettik diyebiliriz.”

“Oyuncular üzgünlerdi, normaldi"

“Oyuncular üzgünlerdi, normaldir. Maç kaybedince, oyuncu karakteri muhakkak üzülür. 38 haftanın her haftasında ritim yakalayamayabilirsin.”

"Nwakaeme çok önemli bir oyuncu"

“Nwakaeme, bizim için çok önemli bir oyuncu. Sakatlık bunun içinde var. Yarın daha netleşir.”

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