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Spor Abdullah Avcı, İsmail Gökçek'i ziyaret etti
Spor

Abdullah Avcı, İsmail Gökçek'i ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ALS MNH Derneği Başkanı olan bordo-mavili eski futbolcu İsmail Gökçek'i ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 20:15:00 - 2021-12-30 20:10:09
Abdullah Avcı, İsmail Gökçek'i ziyaret etti

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, ALS MNH Derneği Başkanı olan bordo-mavili eski futbolcu İsmail Gökçek'i ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, bordo-mavili takımın eski futbolcusu ve ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'i İstanbul'daki evinde ziyaret ettiği belirtildi.

Avcı'nın ziyaretin anısına İsmail Gökçek'e bordo-mavili forma hediye ettiği de aktarıldı.

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