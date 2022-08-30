Abdullah Avcı felsefesine neler oluyor?
Geçmiş sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor bu sene kötü başladığı büyük bir gerçek artık... Evet Abdullah Avcı’nın her basın toplantısında matematiksel olarak açıkladığı verilerle donattığı söylemler gün geçtikçe rahatsız edici boyutlara göre ilerlemekte...
Geçmiş sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor bu sene kötü başladığı büyük bir gerçek artık... Evet Abdullah Avcı’nın her basın toplantısında matematiksel olarak açıkladığı verilerle donattığı söylemler gün geçtikçe rahatsız edici boyutlara göre ilerlemekte...
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