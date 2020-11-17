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Spor Abdullah Avcı ekibini seçti
Spor

Abdullah Avcı ekibini seçti

Eddie Newton sonrası Trabzonspor'da göreve başlayan Abdullah Avcı'nın yardımcıları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 03:56:00 -
Abdullah Avcı ekibini seçti

Teknik Direktör Eddie Newton ile yollarını ayıran ve Abdullah Avcı ile sözleşme imzalayan Trabzonspor'da Avcı'nın ekibi belli oldu.

Avcı, Beşiktaş'ta gelen tepkiler üzerine yollarını ayırdığı Orhan Ak'ı tekrar ekibine aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede şu isimler yer aldı:

Orhan Ak: Profesyonel takım antrenörü
Caner Erol: Profesyonel takım antrenörü
Egemen Korkmaz: Profesyonel takım antrenörü
Haluk Güngör: Kaleci antrenörü
Yaşar Çevikel: Psikolojik Performans Analizi
Özerk Tufan: Fiziksel Performans Antrenörü

Öte yandan Avcı'nın ekibini TFF'ye bildirmesinin ardından bordo-mavili takımda kondisyoner Gökhan Kandemir, kaleci antrenörü Metin Aktaş, Fitness antrenörü Göktürk Şentürk ve Murat Şafak ile de yollar ayrıldı.

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