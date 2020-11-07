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Spor Abdullah Avcı bombası patladı! İşte yaşananlar...
Spor

Abdullah Avcı bombası patladı! İşte yaşananlar...

Trabzonsporlu yöneticilerle bir araya gelen Abdullah Avcı bombası payladı. Avcı, "Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" diyerek bordo-mavilileri ikna etmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:53:00 -
Abdullah Avcı bombası patladı! İşte yaşananlar...

Süper Lig'de zor günler geçiren ve Eddie Newton'la yollarını ayıran Trabzonspor'da Alanyaspor maçı sonrasında takımın başına geçmesi için anlaşılan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yaklaşık üç gün süren görüşmelerde 'başarıya' olan inancına vurgu yaptığı belirtildi.

''Ortak noktamız çok"

Sabah'ın haberine göre; İstanbul'daki toplantılarda takımın geçmişteki maçlarıyla ilgili yaptığı analizleri yöneticilerle paylaşan ve yapmayı planladığı değişiklikleri de detaylı bir şekilde anlatan Avcı, "Trabzonspor ile başarılı olacağıma gerçekten inanıyorum. İnanmasam zaten bu görüşmeler olmazdı. Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" ifadelerini kullandı.

Yeni rapor hazırlayacak

Abdullah Avcı'nın Alanyaspor ile bugün oynanacak olan karşılaşmayı da izleyerek aldığı notları pazartesi yapılması planlanan son görüşmede yöneticilerle paylaşması bekleniyor.

Ekibi de belli oldu

Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:

Orhan Ak - Yardımcı Antrenör

Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör

Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü

Caner Erol - Maç ve Performans Analizi

Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü

Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü

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