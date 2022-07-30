Abdullah Avcı aradığı stoperi buldu!

Trabzonspor, daha önce olumsuz yanıt aldığı Leicester City’nin tavır değiştirmesi üzerine tekrar Jannik Vestergaard için harekete geçti.

Bordo-Mavililer sağ stoper arayışlarına devam ediyor. İngiltere piyasasında Axel Tuanzebe ve Jannik Vestergaard için temaslarda bulunan Trabzonspor, Leicester City’den ‘göndermeyi düşünmüyoruz’ cevabını almıştı. Ancak Premier Lig ekibi tavır değiştirdi ve Vestergaard konusunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı verdi. Karadeniz ekibi tekrar harekete geçerken, görüşmeler başladı.

Fanatik'e göre; Danimarkalı stoperi teknik direktör Abdullah Avcı çok istiyor. Hatta 29 yaşındaki savunmacı, tecrübeli teknik adamın yönetime verdiği listedeki önceliklerinden. Trabzonspor, kulübüyle 2024’e kadar kontratı bulunan Vestergaard’ı kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planlıyor.

35 kez milli oldu

1.99’lık dev stoper, Danimarka Milli Takımı’nın formasını 35 kez giyerken, Corneilus ve Larsen’in de yakın arkadaşı. Oyuncu ve kulübüyle yapılacak görüşmelerde mesafe katedilmesi halinde, Trabzonsporlu yıldızların da bu transferde devreye girmeleri bekleniyor. Fırtına, Tuanzebe ve Vestergaard’ın yanı sıra Premier Lig’de forma giyen flaş bir oyuncuyla daha temas halinde.



