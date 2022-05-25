Abdullah Avcı, 561 günde Trabzonspor'u hedefine ulaştırdı

Süper Lig'de Trabzonspor, 7 Kasım 2020'de 6 puanla küme hattının çizgisi olan 17. sırada yer alırken, Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte 22 Kasım 2020'de çıktığı ilk resmi maçla birlikte gelinen süreçte hedefine ulaşarak 38 yıl sonra şampiyonluk kupası kaldırdı.

1,5 yılda Trabzonspor mutlu sona ulaştı

10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen ilk resmi maçına ise 22 Kasım 2020'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıktı. Abdullah Avcı yönetiminde sahadan 1-0 galip ayrılan bordo-mavililer o günden sonra hep zirveye doğru yükselerek 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibini 561 günde zirvede tutmayı başaran Avcı, Süper Lig'deki 70 maçta 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken sadece 6 maçtan yenilgi ile ayrılarak rakiplerine kolay 3 puan vermedi. Söz konusu süre içerisinde ise Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla birlikte Süper Kupa'yı ardından ise şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kariyerinin en çok puanını topladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında bu sezon 81 puana ulaşarak, teknik adamlık kariyerinin ise en yüksek puanını topladı. Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde eden Avcı, bordo-mavili takımın başında ise 38 maçta 81 puan toplayarak kulüp kariyerinin en yüksek puanını da toplamış oldu.

Avrupa'da zirvede mücadele edecek

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde art arda 2 kere Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti. Bordo-mavililer, geçen sezon ligi 4. sırada bitirerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etti. Karadeniz ekibi bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.