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Gündem Abdullah Ağar'dan kritik sözler: Şüphem odur ki...
Gündem

Abdullah Ağar'dan kritik sözler: Şüphem odur ki...

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait içine EYP monte edilmiş İHA'yı düşürdü. Etkisiz hale getirilen İHA ile ilgili değerlendirmede bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Azerbaycan'ın düşürdüğü bombalı İHA'yı ilk DAEŞ'de görmüştük. Sonra YPG/PKK'da. Şimdi de Ermenistan ordusunda. Şüphem odur ki, bu imalat YPG/PKK kokuyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:27:00 -
Abdullah Ağar'dan kritik sözler: Şüphem odur ki...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde Cebrayıl yönünde uçuş yapmaya çalışırken özel yöntemler ile indirilen Ermenistan Ordusuna ait "BZEZ" tipi İHA'nın fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda, 'drone'a monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.

"YPG/PKK kokuyor"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, konu ile ilgili, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından etkisiz hale getirilen 'drone'un fotoğraflarını paylaşarak çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Ağar, "Azerbaycan askerlerinin bugün Cebrail cephesinde düşürdüğü BOMBALI İHA. İçine tahrip kalıbı döşemişler. Bunları ilk DAEŞ'de görmüştük. Sonra YPG/PKK'da. Şimdi de Ermenistan ordusunda. Şüphem odur ki, bu imalat YPG/PKK kokuyor. Onların mallara çok benziyor çünkü!" ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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