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Abdullah Ağar'dan kritik sözler! Operasyonun başlayacağı yeri, tarihi ve saati açıkladı

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, uluslararası ajansların 'Türkiye, Suriye'ye girdi' haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. Ağar, harekatın başlayacağı tarih, yer ve saate ilişkin önemli değerledirmelerde bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:45
Abdullah Ağar'dan kritik sözler! Operasyonun başlayacağı yeri, tarihi ve saati açıkladı

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, uluslararası ajansların "Türk askeri Suriye'nin kuzey doğusuna giriş yaptı" haberlerinin asparagas yani yalan haber olduğunu söyledi.

"Mehmetçikin ayak sesleri çok yakında" diyen Ağar Siz “G Günü” nedir bilir misiniz? Peki ya G gecesi-G saati?" diye sordu ve 'ŞanlıTarihi' açıkladı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Türkiye'nin ve dünyanın merakla beklediği harekatın başlayacağı tarih, yer ve saate ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ağar, uluslararası ajansların; “son dakika” koduyla geçtiği "Türk askeri Suriye'nin kuzey doğusuna giriş yaptı" haberlerini "Asparagas arkadaşlar." diye yalanladı.

"Operasyon çok yakında"

Sonra da ekledi:

"Ama, Göklerin uğultusu, 203’ler ve fırtınaların gümbürtüsü, Cer dişlilerinin ve paletlerin gıcırtısı, Ve Mehmetçik’in ayak sesleri! ÇOK YAKINDA."

Ağar sonrasında da "Siz “G Günü” nedir bilir misiniz? Peki ya G gecesi-G saati?"ni diye sorduktan sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"9.10.2019, ŞanlıUrfa, ŞanlıTarih"

"#SavasaHayır demişler! Bir kere bu savaş değil, TERÖRLE MÜCADELE." diye açıklamalarına devam eden Ağar, harekatın hedeflerini ise şöyle açıkladı:

"Türkiye’yi parçalamak isteyen, 57 bin cana mal olan, 35 yıldır enerjimizi emen, 1,1 trilyon $’a malolan, Türk’le Kürt’ü düşman etmek isteyen, Yıkıcılık-bölücülük-bozgunculuk, uyuşturucu-insan ticareti yapan, yakıp-yıkan YPG/PKK hiç bedel ÖDEMESİN Mİ?"

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:45
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