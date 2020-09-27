Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik hain saldırıları sonrası açıklamalarda bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Ermenistan, Azerbaycan cephe hattını büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla vurdu.

Azerbaycan’a ait 6 köyün hedef alınması sonrası çok sayıda kişinin yaralandığı ve şehitlerin olduğu belirtiliyor.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Abdullah Ağar, Türkiye ve Azerbaycan için birlik zamanı olduğunu kaydederek, ‘Ermenistan yeniden saldırdı. Jeopolitik manipüle yapıyor. Ama artık haddini bildirmek, kaybedilen toprakları almak gerekiyor. Onların istediği yer, zaman ve taktik avuntularla değil ama. Haddini bildire bildire, beklemediği yer, zaman, şekilde ve stra’ dedi.