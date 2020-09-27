  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait köyleri hedef alması sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ağar, Türkiye ve Azerbaycan'ın artık Ermenistan'a kaybedilen toprakları geri alması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:21:00 -
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik hain saldırıları sonrası açıklamalarda bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Ermenistan, Azerbaycan cephe hattını büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla vurdu.

Azerbaycan’a ait 6 köyün hedef alınması sonrası çok sayıda kişinin yaralandığı ve şehitlerin olduğu belirtiliyor.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Abdullah Ağar, Türkiye ve Azerbaycan için birlik zamanı olduğunu kaydederek, ‘Ermenistan yeniden saldırdı. Jeopolitik manipüle yapıyor. Ama artık haddini bildirmek, kaybedilen toprakları almak gerekiyor. Onların istediği yer, zaman ve taktik avuntularla değil ama. Haddini bildire bildire, beklemediği yer, zaman, şekilde ve stra’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor
Dünya

Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirterek “İstihbarat bilgimiz var. ..
Kuruluş Osman’ın fragmanında bomba detay! Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı
Medya

Kuruluş Osman’ın fragmanında bomba detay! Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı

Milyonların sabırsızlıkla beklediği Kuruluş Osman dizisinin fragmanı yayınlandı. Binlerce kişinin izlediği fragmanda Aksakallıların Reisi ro..
Çin koronavirüs aşısının sonuçlarını tüm dünya ile paylaştı!
Korona Virüs

Çin koronavirüs aşısının sonuçlarını tüm dünya ile paylaştı!

Çin’in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsün aşı çalışmalarının sonuna gelen Çin hükümeti, sonuçları tüm dünya ile payla..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı