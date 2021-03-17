  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdullah Ağar: Bunu zanneden aptaldır
Gündem

Abdullah Ağar: Bunu zanneden aptaldır

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, HDP'ye açılan kapatılma davasıyla ilgili kritik ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 20:15:00 -
Abdullah Ağar: Bunu zanneden aptaldır

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye açılan kapatılma davasıyla ilgili kritik ifadeler kullandı.

Ağar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konu ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Abdullah Ağar şu ifadelere yer verdi:

"Kürt benim kardeşim. Sırt sırta, omuz omuza YPG/PKK’nın terörüne, bölücülüğüne, karşı beraber savaştığım. Beraber şehit düşüp, yaralandığım. YPG/PKK ve türevlerinin Kürtlere hizmet ettiğini zanneden aptaldır. YPG/PKK Kürtleri kullanan, istismar eden şeytani bir terör örgütüdür."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye bomba destek! En yetkili isim duyurdu
Teknoloji

Rusya'dan Türkiye'ye bomba destek! En yetkili isim duyurdu

Türkiye’nin Milli Uzay Programını gerçekleştirmek için gerekli tüm siyasi ve ekonomik kaldıraçlara sahip olduğunu belirten Rusya Federal Uza..
Uzman isim açıkladı! İşte Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebinin perde arkası
Teknoloji

Uzman isim açıkladı! İşte Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Suudi Arabistan’ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var" şeklindeki açıklaması kamuoyunda büyük yankı buldu. Savun..
Hani ‘cumhurbaşkanı intikamcıdır’ diyordunuz ne oldu? Erdoğan’ın kendisine çelme takmaya çalışan Koç’a yönelik tavrına bakın
Siyaset

Hani ‘cumhurbaşkanı intikamcıdır’ diyordunuz ne oldu? Erdoğan’ın kendisine çelme takmaya çalışan Koç’a yönelik tavrına bakın

Türkiye için taşın üstüne taş koymaya çalışan herkese destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç’la da görüşerek Türkiye’ye dev..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay