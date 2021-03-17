Abdullah Ağar: Bunu zanneden aptaldır
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, HDP'ye açılan kapatılma davasıyla ilgili kritik ifadeler kullandı.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye açılan kapatılma davasıyla ilgili kritik ifadeler kullandı.
Ağar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konu ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.
Abdullah Ağar şu ifadelere yer verdi:
"Kürt benim kardeşim. Sırt sırta, omuz omuza YPG/PKK’nın terörüne, bölücülüğüne, karşı beraber savaştığım. Beraber şehit düşüp, yaralandığım. YPG/PKK ve türevlerinin Kürtlere hizmet ettiğini zanneden aptaldır. YPG/PKK Kürtleri kullanan, istismar eden şeytani bir terör örgütüdür."