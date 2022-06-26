Abdülkerim'in maliyeti takımda çok ama çok konuşulacak!

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı’nın yıllık ücreti ses getirecek. Kerem Aktürkoğlu’nun 8 milyon TL kazandığı, Yunus’un ücretinin 9 milyon TL’ye yükseltileceği konuşulurken Abdülkerim’e verilen 17 milyon TL homurdanmalara neden olacak.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş 'a çalım atan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Ancak ezeli rakiplerini geride bırakan sarı-kırmızılılarda tecrübeli stopere ödenecek 17 milyon TL garanti ücret, takım içindeki yerli maaş dengesini bozdu. Yeni yönetim, Abdülkerim'e 17 milyon TL garanti ücretin yanında performansa bağlı bonuslar verecek. Daha önce 9 milyon TL'ye sözleşmesinin uzatılacağı konuşulan Yunus Akgün'ün, Abdülkerim transferi sonrası ne yapacağı merak konusu.

EN ÇOK HALİL KAZANDI

Kalması halinde 8 milyon TL kazanacak Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere yerlilerin, ücretlerinde iyileştirme isteyeceği öğrenildi. Burak Elmas döneminde bonservis yatırımı yapan G.Saray'da bütçe düşürülmüştü. Yabancılarda 1.9 milyon Euro ile Van Aanholt ve yerlilerde 8.5 milyon TL ile Halil Dervişoğlu geride kalan sezonda en yüksek kontratı almıştı.

İŞTE MALİYETİ

G.Saray Abdülkerim ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor'a 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Aslan, KAP'a yaptığı açıklamada tecrübeli stopere ilk sezon 17 milyon TL ödeyecek. Abdülkerim 2023-2024 sezonu için garanti 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için 23.460.000 TL ve uzatma opsiyonu kullanılırsa 2025-2026 sezonunda 29.325.000 TL ücret alacak.

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