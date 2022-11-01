Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü kırmızı karttan dolayı aldığı 2 maçlık cezanın 1 maça indirilmesi için TFF'ye yaptığı itiraz sonuçlandı.

Abdülkerim Bardakcı'nın cezası indirildi mi? Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş derbisinde forma giyecek mi?

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı Süper Lig'in 10 haftasında oynanan Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK'dan iki maç ceza almıştı.

Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'nın cezasının indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvuru yaptı. Bu itirazı dikkate alan Tahkim Kurulu yapılan itirazı kabul ederek Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maçlık cezanın 1 maça indirilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir." denildi.

Derbide oynayacak mı?

1 maç cezasını son oynanan Fatih Karagümrük maçında çeken Abdülkerim Bardakcı, Okan Buruk'un şans vermesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.



