  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Abdülkerim Bardakcı'nın cezası indirildi mi? Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş derbisinde forma giyecek mi?
Spor

Abdülkerim Bardakcı'nın cezası indirildi mi? Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş derbisinde forma giyecek mi?

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü kırmızı karttan dolayı aldığı 2 maçlık cezanın 1 maça indirilmesi için TFF'ye yaptığı itiraz sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 19:03:00 -
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası indirildi mi? Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş derbisinde forma giyecek mi?

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü kırmızı karttan dolayı aldığı 2 maçlık cezanın 1 maça indirilmesi için TFF'ye yaptığı itiraz sonuçlandı.

Abdülkerim Bardakcı'nın cezası indirildi mi? Abdülkerim Bardakcı Beşiktaş derbisinde forma giyecek mi?

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı Süper Lig'in 10 haftasında oynanan Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK'dan iki maç ceza almıştı.

Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'nın cezasının indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvuru yaptı. Bu itirazı dikkate alan Tahkim Kurulu yapılan itirazı kabul ederek Abdülkerim Bardakcı'ya verilen 2 maçlık cezanın 1 maça indirilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir." denildi.

Derbide oynayacak mı?
1 maç cezasını son oynanan Fatih Karagümrük maçında çeken Abdülkerim Bardakcı, Okan Buruk'un şans vermesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.


Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi
Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Medya

Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!
Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!

Ekonomi

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!

Galatasaray'ın yıldızı kıta değiştiriyor!
Galatasaray'ın yıldızı kıta değiştiriyor!

Spor

Galatasaray'ın yıldızı kıta değiştiriyor!

Biri bunları ekrandan temizlesin artık!
Biri bunları ekrandan temizlesin artık!

Medya

Biri bunları ekrandan temizlesin artık!

Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...
Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Medya

Fekeli ekranlara geri dönüyor! İşte yeni dizisi...

Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!
Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!

Yaşam

Naci Görür'den 'büyük deprem' uyarısı! Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki ve son depremlere dikkat!

Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap
Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap

Medya

Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23