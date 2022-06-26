Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray açıklaması

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi Galatasaray oldu.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, transferin açıklanmasının ardından kulüp televizyonuna konuştu.

Bardakcı açıklamalarında, "Ahmet Çalık'ı 10 yıldır tanıyordum, öz kardeşim gibiydi. Konya'da da güzel günlerimiz geçti. Burada Ahmet Çalık'ın çok özel anları vardı. Ben de buraya hem onun adına hem de kendi adıma bu anıları devam ettirmeye geldim.

"Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı"

Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Ama en son durağımız Galatasaray oldu.

Muhteşem bir stat ve muhteşem bir ambiyans var. Burada oynamaktan dolayı her zaman keyif alıyordum. Deplasman takımı olarak geldiğim halde bile. Sabırsızlıkla o günleri bekliyorum.

"Kaptanlığa kadar gitmek istiyorum"

Herkes Okan hocanın ne kadar iyi biri olduğunu söylüyor. Ben de merak ediyordum. Okan Hoca ile oynamayı. O da burada nasip oldu. Galatasaray'daki hedefim ilk önce oynamak sonra da kaptanlığa kadar gitmek istiyorum.

Her zaman bu formanın hakkını vererek oynamaya çalışacağım. İstediğim ve istenildiğim yerdeyim. Azimli çalışmalarımın karşılığını Türkiye’nin en büyüğüne gelerek aldım. Şimdi hedefim bana güvenenler ve büyük taraftarımız için sahada mücadele etmek. Stadyumda taraftarımızla buluşmak için can atıyorum. Hayallerim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.