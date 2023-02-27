Abdulkadir Selvi'den tokat üstüne tokat! Deliye dönecekler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, askerin deprem görevine geç çıktığı yönündeki iddiaları tek tek çürüttü. "Pijamalarıyla birliğine koşan komutan mı enkazdan çıkan helikopter pilotu mu kışlasından geç çıktı?" diye soran Selvi, çarpıcı örnekler verdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"17 ton yardım malzemesi ile sabahın erken saatlerinde dev gibi bir nakliye uçağı olan A-400’le Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan hareket ettik. İlk işim, “Savaş nedeniyle Ukrayna’da kalan bu uçak mıydı?” diye sormak oldu.

“Yok. Bu değildi ama benzeriydi” dediler. İlk istikamet Adana İncirlik Hava Üssü oldu. Amerika’nın İncirlik’teki üssü hakkında çok yazdım, çok konuştum. Ama oraya girmek deprem felaketi nedeniyle olacakmış.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İncirlik’te Amerika’nın savaş uçakları yoktu ama helikopterleri vardı. Savaş uçaklarını bakım gerekçesiyle başka yere kaydırmışlar. Ama ilk günlerde Amerikalılara ait helikopterler, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılmasında yardımcı olmuş.

MADENCİLER EFSANE OLMUŞ

İncirlik’e indiğimizde bir görevli, “Depremin ilk günü hava çok soğuktu. Soğuk yüzümüzü kesiyordu. Madenciler geldi. O soğuğa rağmen burada bir an önce bölgeye gitmek için yerlerinden kıpırdamadılar. Hayran kaldım” diye anlattı. Hatay’ın içinde bir enkazın başında sohbet ettiğim arama kurtarma ekibinden birisi, “Çok tehlikeli bir enkaz vardı. Üzerimize yıkılır diye giremedik. Ama madenciler geldi. Güvenli bir yol açıp enkaza girdiler ve oradan canlı insanları çıkardılar” dedi. “Kömür için değil, ömür için geldik” demişti madenciler. Bölgede efsane olmuşlar. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Gönüllülere bir paragraf değil, koca bir sayfa ayırmak isterdim. Hani Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle diyorlar ya, o gençlerin deprem bölgesinde yaptıkları hizmetleri görseniz göğsünüz kabarır.

PİJAMALARIMLA GELDİM

Adana’dan helikopterle İskenderun’daki askeri birliğe geçtik. Yardımlar için lojistik merkez olarak kullanılıyor. Ama muazzam iş yapıyorlar. Hangi ruhla çalışıyorlar diye soracak olursanız, birlik komutanı, “Depreme evimde yakalandım. Evden çıkınca ilk işimiz; eşim çocuğu aldı, arabayla memlekete gitti, ben ise ayağımda terlik, üstümde pijama ile birliğime koştum” diye anlattı. Gerisini siz hesap edin.

ENKAZDAN ÇIKAN HELİKOPTER PİLOTU

Hani diyorlar ya “Asker niye geç çıktı?” diye. Pijamasıyla birliğinin başına koşan komutan geç mi çıktı? Hatay Havalimanında askeri helikopterlerin pilotlarıyla tanıştım. Bir pilot, depremin ilk anlarında enkazdan çıkarılmış. Eşini güvenli bir yere gönderdikten sonra şimdi helikopteriyle yardım taşıyor. Bu pilot mu kışlasından geç çıktı? “Asker kışlasından geç çıktı” derken insanda biraz vicdan olur.

YARDIMLAR DEVAM ETMELİ

İskenderun’daki Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası lojistik merkezine dönüştürülmüş, yardım malzemeleri burada tasnif ediliyor. Örneğin bol miktarda soba gelmiş. Onlar Kahramanmaraş ve Malatya’ya gönderiliyor. Sonra helikopterlerle, TIR’larla depremzedelere ulaştırılıyor. İlk yardım TIR’ı 7 Şubat günü saat 2’de gelmiş. O günden bu yana binlerce TIR yardım gelmiş. Yardım faaliyetlerinde görev alanların bir ricası var. “Arama kurtarma faaliyetleri bitti diye yardımlarınızı kesmeyin” diyorlar. Çünkü önümüzde uzun bir süreç var ve bu insanların yardıma ihtiyacı devam ediyor. Kıyafet değil ama iç çamaşırı, hijyen setleri ve gıdaya olan ihtiyaç sürüyor. Ramazan orucu geliyor. Bu kez Ramazan kolilerini, fitre ve zekâtlarımızı deprem bölgesine ayıralım.

İskenderun’dan helikopterle Hatay Serinyol’daki 8. Komando Tuğay Komutanlığı’na geçtik. Tam Hatay’ın girişinde yer alıyor. Depremde şehitler vermiş, bazı binaları ağır hasarlı olan bir askeri birlik. Bir yandan yıkım faaliyetleri sürüyor, diğer yandan ise yardımları koordine ediyorlar. Yardım taşıyan helikopterlerin biri inip diğeri kalkıyor, TIR’ların biri giriyor, diğeri çıkıyor. Askeri birlikler bir yandan da depremzedeler için sıcak yemek çıkarıyorlar. (...)"