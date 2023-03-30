Abdulkadir Selvi'den şok "Kılıçdaroğlu" iddiası! Bu gerçekten doğru mu? Ortalık fena karışacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce görüşmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi istemediğini savunan Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, Halil İbrahim sofrasını genişletmek istediklerini söyledi. Ama Muharrem İnce’yi ikna edecek bir öneri ile gitmedi. Çünkü Kılıçdaroğlu hiçbir zaman Muharrem İnce’yi istemedi. Muharrem İnce’yle sorununu artık kişiselleştirdi. Sadece üzerindeki mahalle baskısını azaltmak ve bakın Muharrem İnce’ye gittim ama o gelmedi demek için görüştü. Muharrem İnce’yi bir bölen olarak göstermek için bu ziyareti yaptı.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi Halil İbrahim sofrasına davet etti. Oysa İnce, ilkelerin belirlendiği masada yer almak istiyordu. Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal’ın, Temel Karamollaoğlu’nun, Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan’ın, Meral Akşener’in masada yer almasını ne kadar çok istiyorsa Muharrem İnce’yi de o kadar istemedi. Kemal Kılıçdaroğlu isteseydi Muharrem İnce’ye reddedemeyeceği tekliflerle giderdi. Kılıçdaroğlu isteseydi biz bugün İnce’nin çekildiğini, Memleket Partisi’nin ittifak görüşmelerine başladığını konuşuyor olurduk."



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