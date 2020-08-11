Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken iddia: İYİ Parti 'evine dön' çağrısını kabul etseydi o pozisyonu üstlenirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı gündemdeki sıcaklığını korurken, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İYİ Parti'nin, Bahçeli'nin teklifini kabul etmesi halinde sırtında HDP ve CHP yükünü taşımak yerine muhalefette kendine yeni bir kulvar açabileceğini belirten Selvi, "İktidarın doğrularına destek, yanlışlarını ise eleştirmek suretiyle siyasette başvurulan bir adres konumuna getirebilirdi. 'Akil siyaset' pozisyonunu üstlenebilirdi." dedi.

"AK Parti'nin elini rahatlattı"

Köşe yazısına İYİ Parti'nin AK Parti'deki yansımalarına ilişkin ifadelerle başlayan Selvi, "AK Parti’de ne zaman İYİ Parti konusu gündeme gelse, 'Devlet Bahçeli ne der' sorusu soruluyordu. İYİ Parti, MHP’den ayrılanların kurduğu bir parti olduğu için, Devlet Bahçeli’nin rezervi gündeme gelirdi.

MHP Lideri Bahçeli’nin, Meral Akşener’e yaptığı 'Evine dön' çağrısının bir de AK Parti’yi ilgilendiren yüzü vardı. Böylece Bahçeli’nin Meral Akşener’e karşı bir rezervi olmadığı ya da kaldırdığı ortaya çıktı. Böylece AK Parti’nin de elini rahatlattı." ifadelerini kullandı.

"Kilit parti pozisyonunu ellerinin tersiyle ittiler"

Bahçeli'nin yaptığı çağrının İYİ Parti'de bıçak sırtı bir durum olarak algılandığını belirten Selvi, "Hem 'MHP’ye ve cumhur ittifakına dön', hem de 'Artık bu işi bırak, evine git' şeklinde. O nedenle Akşener başta olmak üzere İYİ Parti yöneticilerinin Bahçeli’nin çağrısına yaklaşımları pozitif olmadı. Bahçeli onlara bir pas attı ama onlar topu taca atmak için yarışa girdiler. Cumhur ve millet ittifakında kendilerini kilit parti konumuna getirecek bir pozisyonu da ellerinin tersiyle itmiş oldular." dedi.

"Bahçeli, Akşener'e 'Ayasofya İttifakı' önerdi"

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı tavrına da değinen Selvi, "CHP ve HDP’nin aksine, Ayasofya’nın açılışını destekleyen, Ayasofya’yı ziyaret ettikten sonra 'Çok mutlu oldum' diyen Akşener’e, 'Senin yerin Ayasofya’ya karşı çıkanların yanı değil, Ayasofya’yı açanların yeri' diye çiçek attı. Aslında Bahçeli, 'Ayasofya ittifakı' önerdi." ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti 'Akil siyaset' pozisyonunu üstlenebilirdi"

İYİ Parti'nin, Bahçeli'nin teklifini kabul etmesi halinde “Akil siyaset” pozisyonunu üstlenebileceğini ileri süren Abdülkadir Selvi, Bahçeli’nin önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek verdiğini belirterek, "Akşener birçok haksızlığa maruz kaldı. Bir kadının kaldıramayacağı ithamlara muhatap oldu. Ama belli ki Bahçeli’nin önerisiyle yeni bir sayfa açılmak istendi. İYİ Parti bunu kabul eder ya da etmez. O ayrı ama İYİ Parti, sırtında HDP ve CHP yükünü taşımak yerine, muhalefette kendine yeni bir kulvar açabilirdi. 'İktidarın doğrularına destek, yanlışlarını ise eleştirmek suretiyle' siyasette başvurulan bir adres konumuna getirebilirdi. 'Akil siyaset' pozisyonunu üstlenebilirdi. Bahçeli’nin önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek vermesi, İYİ Parti’nin bu öneriyi yeniden değerlendirmesine neden olmalı. Çünkü burada Akşener’e 'Siyaseti bırak, evine dön' diyen yoktur. Zaten siyasetçiyi evine ancak millet gönderir. Ama burada daha çok bir ittifak çağrısı olduğu anlaşılıyor. O nedenle İYİ Partililerin telaşla değil, biraz sabırla hareket edip bir sonraki adımı gördükten sonra değerlendirme yapmaları daha yararlı olur. Çünkü Bahçeli bunu bir adım daha ileriye götürebilir. Siyasi hedefi daha net anlaşılabilir yeni bir çağrı yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"İYİ Parti kendisini CHP ve HDP ile ittifaka mahkûm konumuna düşürebilir"

Yazısının son bölümünde İYİ Parti'nin yakaladığı kilit rolü iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Selvi, "İYİ Parti, yakaladığı siyasetin kilit partisi rolünü iyi değerlendirmeli. Bir sonraki adımı görmeden kapıları kapatmakla, kendini CHP ve HDP ile ittifaka mahkûm konumuna düşürebilir." ifadelerini kullandı.