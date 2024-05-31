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Medya Abdulkadir Selvi'den CHP'yi karıştıracak iddia! Resmen şok olacaksınız
Medya

Abdulkadir Selvi'den CHP'yi karıştıracak iddia! Resmen şok olacaksınız

Yeniakit Publisher
2024-05-31 14:50:00 -
Abdulkadir Selvi'den CHP'yi karıştıracak iddia! Resmen şok olacaksınız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir hamle peşinde olduğunu iddia etti. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun, eylül ayında yapılacak tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürmek ve yeniden genel başkan adayı olmak istediğini ileri sürdü.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir hamle peşinde olduğunu iddia etti. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun, eylül ayında yapılacak tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürmek ve yeniden genel başkan adayı olmak istediğini ileri sürdü.

Abdulkadir Selvi, köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun bu planlarını değerlendirirken sert ifadeler kullandı. Selvi, "Bana ‘Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor’ diye sorarsanız ‘Kendini bitirmek için ne gerekiyorsa yapıyor’ derim, başka bir şey demem" diyerek Kılıçdaroğlu'nun stratejisini eleştirdi.
Selvi, "Kemal Kılıçdaroğlu’na bu akılları kim veriyor diye CHP kulislerini yokladım. Kimse vermiyormuş. Bunlar Kılıçdaroğlu’nun kendi aklıymış. Daha vahimi Kılıçdaroğlu bunlara inanıyormuş." diye yazdı.

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Yorumlar

Gültekin

CHP OTOBÜSÜN ESKİ KAPTANI SÜREKLİ KAZA YAPMASINDAN DEĞİŞTİRİLDİ, ESKİ KAPTAN YENİ KAPTANA BİRAZ ZAMAN TANIMALIDIR, YOLUN BAŞINDA BU GİRİŞİM ONA DAHA ÇOK ZARAR VERİR.
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