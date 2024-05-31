Abdulkadir Selvi'den CHP'yi karıştıracak iddia! Resmen şok olacaksınız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir hamle peşinde olduğunu iddia etti. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun, eylül ayında yapılacak tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürmek ve yeniden genel başkan adayı olmak istediğini ileri sürdü.

Abdulkadir Selvi, köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun bu planlarını değerlendirirken sert ifadeler kullandı. Selvi, "Bana ‘Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor’ diye sorarsanız ‘Kendini bitirmek için ne gerekiyorsa yapıyor’ derim, başka bir şey demem" diyerek Kılıçdaroğlu'nun stratejisini eleştirdi.

Selvi, "Kemal Kılıçdaroğlu’na bu akılları kim veriyor diye CHP kulislerini yokladım. Kimse vermiyormuş. Bunlar Kılıçdaroğlu’nun kendi aklıymış. Daha vahimi Kılıçdaroğlu bunlara inanıyormuş." diye yazdı.