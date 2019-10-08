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Abdulkadir Selvi: PKK-YPG “Sırtımızdan hançerlendik” diyor

Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyonla ilgili detayları paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kürtlerle ilgili son açıklamalarına da değinen Selvi PKK- YPG'nin “Sırtımızdan hançerlendik” dediğini yazdı.

08 Ekim 2019 Salı 14:34
Abdulkadir Selvi: PKK-YPG “Sırtımızdan hançerlendik” diyor

Abdulkadir Selvi, Donald Trump’ın Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonuna ilişkin "Kürtler bizimle birlikte savaştı, çünkü bunun için büyük miktarda para ve silah verildi. Onlarca yıldır Türkiye ile savaşıyorlardı. Bu savaşı neredeyse 3 yıldır engelliyorum, ama bu saçma, sonu olmayan savaşlardan kurtulmamızın zamanı geldi ve askerilerimizi eve getirelim. Yararımıza olan savaşlarda mücadele edelim ve kazanalım. Artık Türkiye, Avrupa Birliği, Rusya ve bölge ülkelerinin, durumu kendileri çözmeleri gerekiyor" açıklamasının sırtını ABD'ye dayayan PKK- YPG'de büyük bir paniğe yol açtığını belirtti.

"Tarih tekerrür ediyor"

Terör örgütü PKK- YPG'nin “Sırtımızdan hançerlendik” dediğini aktaran Selvi "Bunda şaşılacak bir şey yok. Bağımsızlık referandumu sırasında Türkiye’nin telkinlerine kulak asmayan Mesut Barzani sonra ortada bırakılmadı mı?" yorumunda bulundu.

1975’te Amerika’nın kışkırtmasıyla ayaklanan Molla Mustafa Barzani'nin Cezayir Anlaşması’yla ortada bırakılınca ABD’ye “Sırtımdan hançerlendim” mektubunu hatırlatan Selvi "Tarih tekerrür ediyor" diye yazdı.

Erdoğan tarihe geçecek

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon düzenlemesine ilişkin detaylar paylaşan Selvi "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihe Suriye’deki Sevr planlarına engel olan bir lider olarak geçecek." ifadelerine yer verdi.

Selvi şöyle devam etti;

Irak sınırından başlayıp Akdeniz’e uzanan terör koridoru, başladığı yerden kırılacak. Bir anlamda kaynağında kurutulacak. Körfez Savaşı sonrasında Irak’ın kuzeyinde Kürt yönetimi oluşturan ABD, bu kez de Suriye’de sınırımız boyunca bir PKK koridoru oluşturmayı hedeflemişti. Hesap burada Türkiye’ye tehdit oluşturacak bir “garnizon devlet”in temellerini atmaktı. 30 bin TIR silah onun için getirildi.Ancak hesap etmedikleri Erdoğan’ın kararlılığı oldu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Fırat’ın batısında kırılan terör koridoru, Fırat’ın doğusuna yapılacak harekâtla işlevsiz hale getirilecek.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:34
  1. Abdulkadir Selvi
  2. Donald Trump
  3. Türkiye
  4. Molla Mustafa Barzani
  5. Cezayir Anlaşması
  6. Fırat’ın doğusu
  7. Suriye
  8. Suriye hama suriyeli muhalifler
  9. PKK
  10. Ypg
  11. ABD İflas Ekonomi
  12. ABD

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  • hasanhasan15 dk önce
    Eger basımızda YPG yi teror orgutu olarak gormeyen CHP olsaydı.. PKK suriyede devletini çoktaaannnn kurmustu..

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