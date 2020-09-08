Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısının sırrını açıkladı! "18 yıldır nasıl iktidarda?"

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısının bir kısmında, 18 yıldır seçimlerde halkın büyük desteğini alıp iktidarda kalarak milletin gönlüne taht kuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu başarısının sırrını açıkladı.

Yazısının konuya ilişkin kısmına dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'na değinerek başlayan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye talimat verdiğini belirtti. Yangınla mücadele kapsamında Hatay'da bulunan Bakan Pakdemirli, üç gündür olay yerinden ayrılmıyor, felakete karşı devletin vatandaşının yanında olduğunu gösteriyor.

Erdoğan'dan Pakdemirli'ye talimat

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’la konuştuğunu belirten Selvi, Yayman'ın "Ciğerlerimiz yanıyor" dediğini aktarıp geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra, Bakan Pakdemirli'nin Başkan Erdoğan'dan aldığı talimata değindi. Pakdemirli'nin toplantı öncesi Başkan Erdoğan'a yangına ilişkin detaylı bilgi verdiğini belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye "Yangını söndürmeden gelme" talimatını verdiğini kaydetti.

"Erdoğan seçimleri nasıl kazanıyor, 18 yıldır nasıl iktidarda"

Yazısının devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıldır nasıl iktidarda kaldığının sırrını açıklayan Selvi, Bakan Pakdemirli'nin aldığı talimata ve yangın yerinde verdiği mücadeleye ithafta bulunarak, "Erdoğan seçimleri nasıl kazanıyor, 18 yıldır nasıl iktidarda' sorusunun cevabı burada yatıyor. Seçim bir günlük iş değil. Deprem oluyor, kimi zaman Cumhurbaşkanı bakanlarından önce deprem bölgesinde oluyor. Bakanlar ise bölgeyi ayağa kaldırmadan Ankara’ya gelmiyor. Sel felaketi yaşanıyor, ilgili bakanlar bölgeyi mesken tutuyor. Krizi, kriz merkezinde yönetiyor. Başına bir felaket geldiğinde vatandaş, devletini yanında görüyor. İşin sırrı burada yatıyor." ifadelerini kullandı.