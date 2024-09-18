Abdulkadir Selvi açıkladı! Narin Güran cinayetinde kurguyu bozacak tek kişi o

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Narin Güran cinayetine ilişkin, "Bu kurguyu bozacak tek kişi o saat aralığında iki kez Narin Güran’ın evine girip çıkan Hediye Güran" dedi.

Selvi, Narin cinayetinin artık üç boyutlu hale geldiğini söyledi ve aile ile ilgili bugüne kadar ortaya çıkan senaryoları bozacak tek bir kişi olduğunu belirtti.

Selvi, “Bu kurguyu bozacak tek kişi ise o saat aralığında iki kez Narin Güran’ın evine girip çıkan Hediye Güran. O nedenle Hediye Güran’ın tanıklığı önemli” dedi.

Selvi, anne ve abiye ilişkin de "Ama hem anne Yüksel Güran hem abisi Enes o saatte uyuduklarını söylüyorlar. Hemen yanı başında vahşi bir şekilde evladı katlediliyor ama anne derin bir uykuda! Cinayete ilişkin gözlerin çevrildiği Enes ise daha derin bir uykuda! Tabii inanırsanız" ifadelerini kullandı.