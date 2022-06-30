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Spor Abdülkadir Ömür'e tepki yağıyor
Spor

Abdülkadir Ömür'e tepki yağıyor

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün trafikte hız sınırlarını aşarak makas attığı görüntüler büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 10:24:00 -

Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür’ün trafikte tehlikeli şekilde araç kullandığı görüntüleriyle gündemde.

Milli futbolcu emniyet kemerini takmadığı ve direksiyonu tek elle tuttuğu aracıyla otoyolda makas atarak ilerledi. Hız limitlerinin aşıldığı video Twitter’da “Abdulkadir Ömür’ün keyfi yerinde” diye paylaşıldı.

Trafikte diğer sürücülerin kaza yapmasına neden olabilecek tehlikeli sürüşü marifetmiş gibi sosyal medyada paylaşan futbolcuya tepki yağdı.

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