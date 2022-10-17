Abdülkadir Ömür'den yine kötü haber!
Trabzonspor, Beşiktaş maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Beşiktaş maçı sonrası sosyal medyada kötü futboluyla yoğun bir şekilde eleştirilen genç yıldız isimden yine kötü haber geldi.
Trabzonspor, Beşiktaş maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'dan Takım doktoru Halil Polat, Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Halil Polat, “A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” dedi.
UEFA MAÇINDA SON OLARAK SAKATLANMIŞTI
Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Kızılyıldız'ı ağırladı. Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybeden Fırtına, taraftarı önünde kazanıp gruptaki ilk galibiyeti için sahaya çıktı. Bordo Mavili ekibe kötü haber Abdülkadir Ömür'den geldi. Trabzonspor'da 61. dakikada oyuna giren 23 yaşındaki futbolcu, sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 79. dakikada yerini Lahtimi'ye bırakmıştı.
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