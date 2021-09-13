Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür nereli, kaç yaşında? Abdülkadir Ömür neden ağladı?

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor'da Abdullah Avcı erken 2 değişikliğe gitti. 30. dakikada Abdulkadir Ömür kenara geldi. Değişiklik sırasında taraftarlar tepki gösterdi. Abdulkadir Ömür yedek kulübesinde büyük üzüntü yaşadı. Yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı. Galatasaray yedek kulübesindeki oyuncular ilk yarı düdüğü ile beraber Trabzonspor kulübesine koştular ve Abdülkadir Ömür’e sarıldılar.

Abdülkadir Ömür kimdir?

Abdülkadir Ömür 25 Haziran 1999 tarihinde Trabzon Çarşıbaşı'da doğdu. Orta saha mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. 2011'de filiz lisans çıkartıldı. 2012-13 sezonunda U-14 takımı ile Türkiye finallerine kaldı ve dördüncülük yaşadı. 2014-15 sezonunda U-16 ile Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

20 Temmuz 2015'te profesyonel sözleşme imzaladı. 5 Ekim 2016'da The Guardian tarafından yayınlanan '99 doğumlu 60 yetenek listesinde Türkiye'den yer alan tek futbolcu oldu. 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir ile oynanan maçta son sekiz dakika şans bularak ilk Süper Lig maçına çıktı. 22 Aralık 2016'da Kızılcabölükspor ile oynanan kupa maçında kariyerinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, 5-0 kazandıkları maçta ilk golünü de kaydetti.

2017-18 sezonu Ömür'ün tamamen A takıma yükseldiği sezon oldu. Düzenli olarak forma şansı bulan futbolcunun adı Bayern Münih ve Atletico Madrid ile anıldı.Ligde iki asist yaptıktan sonra ilk Süper Lig golünü 15 Ekim 2017'de Akhisar Belediyespor'a 6-1 yenildikleri maçta kaydetti.

Abdülkadir Ömür millî takım kariyeri

2012'de U14 kadrosuna dahil edilerek millî kariyerine başladı. 5 Ekim 2017'de ilk defa Ümit millî futbol takımı forması giydi. A millî takım ile ilk maçına 30 Mayıs 2019'daki Yunanistan maçıyla çıktı.