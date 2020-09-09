  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Abdulhalik Yıldız, yeniden Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine seçildi
Aktüel

Abdulhalik Yıldız, yeniden Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine seçildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:14:54 -
Abdulhalik Yıldız, yeniden Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine seçildi

ANKARA (AA) - Abdulhalik Yıldız, ikinci kez Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine seçildi.

Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yıldız'ın görev süresinin dolması nedeniyle seçim gerçekleştirildi.

Yıldız, Yargıtay Birinci Başkanvekilliği görevine yeniden getirildi.

Erzurum'un Çat ilçesinde 1956'da doğan Yıldız, Erzurum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1980'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yıldız, sırasıyla Manisa, Sason, Zara, Malatya Yeşilyurt Cumhuriyet Savcılığı, Ayvalık Hakimliği, Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Hakimliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Yıldız, Yargıtay 17. Ceza Dairesi Başkanıyken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca ilk kez 2 Eylül 2016'da Birinci Başkanvekilliğine seçildi.

İngilizce ve Arapça bilen Yıldız, evli ve 3 çocuk babası.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı