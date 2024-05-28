  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha!

Yazıklar olsun sizin insanlığınıza! "İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı"

Türk SİHA'larını imha etme planı ortaya çıktı! TB2 SİHA alan o ülke de destek veriyor

Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin açıkladı: Devletten uzaklaştırılacaklar

Hükümet daha fazlası için çalışıyor! İşte zam sonrası olabilecek en düşük emekli maaşı

'Dolar 39 lira olacak' diyen Atilla Yeşilada tahminini apar topar değiştirdi: Kur o rakama düşecek

Ali Koç o kararını apar topar değiştirdi ve Aziz Başkan için bakın ne yaptı…

Sapkınlar derneği 30. yılını kutluyor! Kutlamayı organize edene bak arkasındaki gücü gör

Refah'ta tüyleri diken diken eden görüntü!
Ekonomi ABD'nin yetkili şirketi açıkladı: Gönüllü karbon piyasalarına katılma ilkeleri! Dünya ülkeleri için bu adım iddialı
Ekonomi

ABD'nin yetkili şirketi açıkladı: Gönüllü karbon piyasalarına katılma ilkeleri! Dünya ülkeleri için bu adım iddialı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 21:34:00 - 2024-05-28 21:37:23
ABD'nin yetkili şirketi açıkladı: Gönüllü karbon piyasalarına katılma ilkeleri! Dünya ülkeleri için bu adım iddialı

ABD yönetimine ait şirketlerden açıklama: Karbon kredilerinin şirketler, sivil toplum kuruluşları ve hükümetler tarafından isteğe bağlı olarak alınıp satıldığı gönüllü karbon piyasalarına katılıma rehberlik edecek ortak politika beyanı ve yeni ilkeleri duyurdu.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmek ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak gibi hedefleri gerçekleştirmek üzere gereken yatırımları teşvik etmek için iddialı adımlar atmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Dünya ülkelerini de ilgilendiriyor!

Bu kapsamda, hükümetin yüksek düzeyde bütünlüğe sahip gönüllü karbon piyasalarına sorumlu katılım için yeni ilkeler ve ortak politika beyanını yayımladığı belirtilen açıklamada, bunun ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Tarım Bakanı Tom Vilsack, Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Uluslararası İklim Politikası Kıdemli Danışmanı John Podesta, Ulusal Ekonomi Danışmanı Lael Brainard ve Ulusal İklim Danışmanı Ali Zaidi tarafından imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, gönüllü karbon piyasalarının karbondan arındırma vaatlerini yerine getirme potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak için ek eylemlere ihtiyaç olduğuna işaret edilerek, bunlar arasında karbon kredisi arz ve talebi için sağlam standartların oluşturulması, piyasa işleyişinin iyileştirilmesi, tüm katılımcılara adil ve eşitlikçi davranılması ve piyasaya güven aşılama gibi konuların yer aldığı aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Yellen konuya ilişkin değerlendirmesinde, gönüllü karbon piyasalarının özel piyasaların emisyonları azaltma gücünün açığa çıkmasına yardımcı olabileceğini ancak bunun yalnızca mevcut önemli zorluklar ele alınırsa gerçekleşebileceğini belirterek, "Bugün yayımlanan ilkeler, yüksek düzeyde bütünlüğe sahip gönüllü karbon piyasaları oluşturmaya yönelik önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Emekli olan emeklilere dev müjde: Emekliler, Temmuz ayında zam iki kere tekrarlayacak
Emekli olan emeklilere dev müjde: Emekliler, Temmuz ayında zam iki kere tekrarlayacak

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emekli olan emeklilere dev müjde: Emekliler, Temmuz ayında zam iki kere tekrarlayacak

Türk kızı dediler Haçlı artığı çıktı: Özel’in Gezi aklaması elinde patladı!
Türk kızı dediler Haçlı artığı çıktı: Özel’in Gezi aklaması elinde patladı!

Aktüel

Türk kızı dediler Haçlı artığı çıktı: Özel’in Gezi aklaması elinde patladı!

Rusya’dan flaş Taliban planı: Teklif resmen sunulmuş ortaya çıktı
Rusya’dan flaş Taliban planı: Teklif resmen sunulmuş ortaya çıktı

Dünya

Rusya’dan flaş Taliban planı: Teklif resmen sunulmuş ortaya çıktı

Türkiye için kritik uyarı şimdi geldi! Türkiye'ye sıcaklar geliyor:
Türkiye için kritik uyarı şimdi geldi! Türkiye'ye sıcaklar geliyor:

Yaşam

Türkiye için kritik uyarı şimdi geldi! Türkiye'ye sıcaklar geliyor:

Birleşik Krallık'ta mağaza fiyat enflasyonu geriliyor
Birleşik Krallık'ta mağaza fiyat enflasyonu geriliyor

Dünya

Birleşik Krallık'ta mağaza fiyat enflasyonu geriliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23