ABD'nin yetkili şirketi açıkladı: Gönüllü karbon piyasalarına katılma ilkeleri! Dünya ülkeleri için bu adım iddialı

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmek ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak gibi hedefleri gerçekleştirmek üzere gereken yatırımları teşvik etmek için iddialı adımlar atmaya kararlı olduğu vurgulandı.

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Bu kapsamda, hükümetin yüksek düzeyde bütünlüğe sahip gönüllü karbon piyasalarına sorumlu katılım için yeni ilkeler ve ortak politika beyanını yayımladığı belirtilen açıklamada, bunun ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Tarım Bakanı Tom Vilsack, Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Uluslararası İklim Politikası Kıdemli Danışmanı John Podesta, Ulusal Ekonomi Danışmanı Lael Brainard ve Ulusal İklim Danışmanı Ali Zaidi tarafından imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, gönüllü karbon piyasalarının karbondan arındırma vaatlerini yerine getirme potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak için ek eylemlere ihtiyaç olduğuna işaret edilerek, bunlar arasında karbon kredisi arz ve talebi için sağlam standartların oluşturulması, piyasa işleyişinin iyileştirilmesi, tüm katılımcılara adil ve eşitlikçi davranılması ve piyasaya güven aşılama gibi konuların yer aldığı aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Yellen konuya ilişkin değerlendirmesinde, gönüllü karbon piyasalarının özel piyasaların emisyonları azaltma gücünün açığa çıkmasına yardımcı olabileceğini ancak bunun yalnızca mevcut önemli zorluklar ele alınırsa gerçekleşebileceğini belirterek, "Bugün yayımlanan ilkeler, yüksek düzeyde bütünlüğe sahip gönüllü karbon piyasaları oluşturmaya yönelik önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.