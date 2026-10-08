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Gündem ABD’nin “Yemen” teklifine Şam’dan rest: Silah ve parayı reddetti
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ABD’nin “Yemen” teklifine Şam’dan rest: Silah ve parayı reddetti

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ABD’nin "Yemen" teklifine Şam’dan rest: Silah ve parayı reddetti

Washington’ın Yemen’deki dengeleri değiştirmek adına Şam’a sunduğu teklif reddedildi. ABD’nin, İran destekli Husilere karşı Suriye askerlerinin sahaya sürülmesi karşılığında vaat ettiği kapsamlı silah ve dev finansal fon teklifini geri çeviren Şam, ABD basınının “Yemen’e 20 bin Suriyeli asker” iddiasını yalanladı. Önceliklerinin ülkenin yeniden inşası olduğunu vurgulayan Suriye yetkilileri, yeni bir savaş cephesi açmayacaklarını ilan etti.

TAHSİN HAN

Suriye yönetimi, Husilere karşı savaşmak üzere Yemen’e askeri güç gönderilmesinin değerlendirildiği yönündeki iddiaları resmi bir açıklamayla kesin bir dille reddetti. ABD merkezli Axios’un ortaya attığı ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran haberlerin ardından Şam yönetimi, söz konusu iddiaların tamamen “yanlış ve asılsız” olduğunu bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya İşleri Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Yemen’e konuşlandırılacağı yönündeki haberlerin hiçbir gerçeklik payı taşımadığını ifade etti. Şam yönetiminden yapılan resmi bilgilendirmede ise Suriye’nin dış politikasının “istikrar, barış ve bölgesel iş birliğine” dayandığı vurgulanırken, ülkenin sınırları dışında yeni bir çatışma veya savaş cephesi açma arayışında olmadığının altı çizildi.

 

ABD, PARA VE SİLAH TEKLİF ETTİ

Edinilen bilgilere göre, uluslararası basına yansıyan haberlerin arka planında ABD’nin Şam’a yönelik doğrudan bir girişiminin yattığı ortaya çıktı. Washington yönetiminin, Yemen’deki mevcut askeri denklemi değiştirmek ve Husilerin bölgesel etkinliğini kırmak amacıyla Şam’a sürpriz bir teklif götürdüğü belirtiliyor. ABD’nin, Suriye birliklerinin Yemen’e gönderilmesi karşılığında Şam yönetimine kapsamlı askeri teçhizat temini, modern silah tedariki ve ciddi miktarda finansal fon sağlanması taahhüdünde bulunduğu ifade edildi. Ancak Şam kanadının, bölgesel gerilimi artıracak ve ülkeyi yeni bir maceraya sürükleyecek bu cazip görünen teklifleri değerlendirmeye dahi almayarak doğrudan reddettiği öğrenildi.

ŞAM’IN ÖNCELİĞİ YENİDEN İNŞAA

Suriye Enformasyon Bakanlığı da konuya dair yaptığı değerlendirmede, mevcut kritik süreçte Şam yönetiminin birincil önceliğinin ülkenin yeniden imarı ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi olduğunu açıkladı. Yıllardır süren yıkımın ardından bakanlık; Suriye halkının yaşam standartlarını yükseltmek, çöken altyapıyı ayağa kaldırmak ve iktisadi istikrarı sağlamak amacıyla uluslararası ortaklarla yürütülen projelere odaklandıklarını aktardı.

AXİOS’UN SURİYE YEMEN’E 20 BİN ASKER GÖNDERECEK İDDİASI

Axios daha önce yayımladığı haberde, Suudi Arabistan ve ABD’nin bilgisi dahilinde Şam yönetiminin Yemen’deki hükümet güçlerine destek amacıyla 10 bin ila 20 bin arasında asker göndermeyi düşündüğünü öne sürmüştü. ABD’li yetkililere dayandırılan haberde ayrıca, muhtemel bir konuşlandırmanın lojistik detayları için ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile temas kurulduğu iddia edilmişti. Şam’ın net açıklamaları ve ABD’nin teklifini geri çevirmesiyle birlikte söz konusu senaryolar tamamen boşa çıkarılmış oldu.

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