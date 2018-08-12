ABD'nin yaptırımlarına karşı sizce Türkiye - İran ilişkileri güçlendirilmeli mi?

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirdi. "İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız" dedi. Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara “ABD’nin yaptırımlarına karşı Türkiye İran ile ortak hareket etmeli mi? “ sorusunu yöneltti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANELER YAŞANDI?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran ile yapılan enerji ticaretinin meşru bir ticaret olduğunu belirtmiş, kontrat hükümlerine dayalı olarak İran'la ticaretin süreceğini ifade etmişti.

ÇİN VE RUSYA’DAN İTİRAZ

Donald Trump’ın, İran ile ticaret yapılmasını engellemek üzereuygulayacağı yaptırımlara, Çin ve Rusya’dan da itiraz geldi.

İran ile ticari ilişkilerine devam edeceğini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı, “Çin tek taraflı atılan adımların ve uygulamaya sokulan yaptırımların karşısında olmaya devam edecektir” ifadesinde bulundu.

Rusya ise, ABD’nin uygulayacağı yaptırımların, büyük bir hayal kırıklığı olduğu mesajını verirken, İran ile yapılan 2015 yılındaki nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıkladı.

IRAK’TAN FLAŞ HAMLE

Irak yönetiminden ABD’nin yaptırım uygulamalarına karşı çelişkili açıklamalar gelmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını ifade ederken, Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak, herhangi bir ülkeye uygulanan ve tüm katmanlarıyla halkına zarar veren her türlü ambargoyu reddediyor. Krizlerde yanımızda duran komşu ülke İran'ın onurlu tavrını da unutmayız" ifadelerini kullanmıştı. BU açıklamalara rağmen Irak Merkez Bankası Cumartesi günü flaş bir hamle atmış ve ülkede bulunan bankalara gönderdiği yazısında, buradaki İranlı banka şubeleriyle dolar alışverişinin yasaklandığı bildirmişti.