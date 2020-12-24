ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!

ABD’nin, Türkiye’ye Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi sebebiyle CAATSA (ABD’nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası) kapsamında yaptırım listesine aldığı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Akit’e özel açıklamalarda bulundu. MSB ve savunma sanayii sektörünün bu yaptırımlardan etkilenmeyeceğini belirten Demir; “Ülkeler sadece silahla savunulmaz, biz güvenliği koordineli ve bütüncül bakış açısıyla değerlendiriyoruz” dedi.

“Bir gün tankların fonksiyonu kalmayabilir”

Savunmaya bütüncül baktıklarını ifade eden Demir; “Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayacak unsurlar gittiği anda mücadele gücünüz kalmaz. Her şey dijitale dönüşmeye başladı, orada bir açığınız bulunmaması lazım. Son yıllarda sosyal medyayla resmen toplumun kontrol edilebildiğini gördük. Siz bütün unsurları bir araya koymadan bakarsanız tankların, tüfeklerin hiçbir fonksiyonunun kalmadığı bir an gelebilir. Koordineli şekilde bunun bir güvenlik sorunu olduğunu tespit etmeniz ve buna karşı bir tedbir geliştirmekle ilgili çalışmalarınızın olması gerekir. Merkezdeki savunma, İHA, tank, top, tüfek tamam; bunlarla beraber sağlık, tarım ve teknoloji gibi saldırılara karşı da hazırlık yapılmazsa olmaz. Bütün faktörlerin bir arada düşünülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“ABD yaptırımı tüm ülkeyi kapsamıyor”

ABD’nin yaptırım kararının bütünüyle Türkiye’ye yaptırım olmadığının altını çizen Demir; “Alınan karar sadece Savunma Sanayi Başkanlığı ve benimle beraber birkaç arkadaşımızı kapsıyor. Başkanlığımız kapsama alanında ama sanayii sektörümüz bundan etkilenmeyecek, Millî Savunma Bakanlığı da kapsama dahil değil. Biz zaten Başkanlık olarak güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu bir projeyi tanımlıyoruz, ihalesini yapıyoruz, ana yükleniciye veriyoruz ve sonrasında takip ediyoruz. Bu süreçte doğrudan alımları ana yüklenicilerimiz yapıyor. Bu şirketler yaptırım kapsamında değil. MSB kendi envanterindeki ürünlerin idamesi için, bakım onarım için çeşitli alımlar yapıyor zaten. Bunlarda sıkıntı yok” dedi.

“Başka ülkelerden tedarik yerine yerli üretim”

Yaptırımların ülkemize büyük maliyetler getirmeyeceğini söyleyen Demir; “Bazıları Türkiye’nin milyar dolar zararlar edeceğini söylüyor. Böyle bir şey yok, zaten CATSAA yaptırımlarının şu an için açıklanan çerçevesinde olacak bir şey değil. Uzun zamandır engelleme uygulamaları zaten vardı. Geçmişte teknolojik savunma ürünleri istediğimiz zaman vermediler, süreci uzattılar. Neticede biz de kendimiz yaptık. Verilmeyen o ürünlere yönelik AR-GE çalışmaları ve yerli üretime yöneldik. Zaman içinde başka ülkelerden tedarik yerine yerli üretimi tercih ettik. CAATSA doğrudan başkanlığımızı hedef aldığı için Hürjet, ATAK, F-16 parçaları gibi projelerde sorun yaşanmayacaktır. F-16’nın kullanımda olan diğer ürünlerin idamesi zaten bizde değil. Diğer projelerde de parçaları yüklenicilerimiz alıyor, onlarda da bir sorun yok” diye konuştu.

“Milli muharip uçağı 2023’de hangardan çıkacak”

Milli Muharip Uçağını 2023’den hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceklerini söyleyen Demir; “Elbette bir dizi test ve sonrasında uçuş olacak. TR Motor’un Rolls Royce ile iş birliği konusunda biz çok makul şartlar ortaya koyduk, bizim dediğimiz şartlara gelirlerse iş birliği mümkün. Uçağın ilk test prototipleri dünyada mevcut iki motor üzerinden yapılacak. Bunlar planlanan milli tasarım yerli motora temel bazı özellikler açısından yakın motorlar olduğu için seçildi” dedi.

“Güçlendirilmiş İHA’lar yolda”

Uçaklarımızın modernizasyonlarını düzenli olarak yapıyoruz diyen Demir; “Şu anki İHA’larımızın yanında çok daha büyük, daha fazla ve daha ağır mühimmat taşıyan, havadan havaya füze atan İHA’larımız yakında geliyor. İnsansız jet motorlu uçak projemiz de olacak. Hürjet ve ileri modellerinin daha erken hizmete girmesi mümkün. Gerekli olması durumunda alternatifler her zaman vardır” şeklinde konuştu.