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Dünya ABD’nin yaptığından Çin rahatsız oldu! Tepki gösterdi
Dünya

ABD’nin yaptığından Çin rahatsız oldu! Tepki gösterdi

Çin, ABD'nin Hint-Pasifik strateji belgesinde Tayvan'a yer vermesini eleştirdi. ABD'nin, "bölge ülkeleriyle askeri bağlarının güçlendirerek Çin'e karşı caydırıcılığı arttıracağı" ifadesine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 08:55:00 -
ABD’nin yaptığından Çin rahatsız oldu! Tepki gösterdi

Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin 11 Şubat'ta yayılmadığı strateji belgesinde, ABD'nin Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan'ın, "kendini savunmasına desteğini sürdüreceğine" ilişkin ifadelere yer vermesine tepki gösterdi.

Tayvan'ın, Çin'in "ayrılmaz bir parçası" olduğunu ve belgedeki Tayvan'a dair ifadelerin Çin'in iç işlerine açıkça müdahale anlamına geldiğini savunan Sözcü Ma, "Tayvan'ın geleceğine ancak Çin halkının tümünün karar verebileceği" ve "Tayvan'ın geleceğinin ve çıkarının ulusal bütünleşmede yattığı" tezlerini dile getirdi.

Ma, ABD'ye "tek Çin" ilkesine ve diplomatik ilişkilerini kuran üç Çin-ABD ortak bildirisindeki taahhütlerine bağlı kalma çağrısında bulundu.

Washington yönetimi, Hint-Pasifik stratejisine ilişkin belgede, Tayvan'ın kendisini savunmasına destek dışında ABD'nin, "bölge ülkeleriyle askeri bağlarının güçlendirerek Çin'e karşı caydırıcılığı arttıracağı" ifadesine yer verilmişti.

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