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ABD'nin Venezuela'daki kirli planı ortaya çıktı

ABD basını, Trump ve kurmaylarınınVenezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'yu başa getirmek için uzun süredir plan yaptığını ve kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmeden bir gece önce Guaido'yu telefonla arayarak 'ABD yanında' mesajını verdiği ortaya çıktı.

25 Ocak 2019 Cuma 22:18
ABD'nin Venezuela'daki kirli planı ortaya çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmeden bir gece önce Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'yu telefonla arayarak "ABD senin yanında" mesajı verdiği öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Pence ile Guaido arasındaki ilişkiye dair detaylar yer aldı.

Pence telefon etti

Habere göre, 23 Ocak Çarşamba günü kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak ilan eden Guaido, ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten bir telefon aldı.

Telefonda Guaido'ya, ABD'nin tam desteğini dile getiren Pence, Anayasadaki ilgili maddeden hareketle başkanlığını ilan etmesi durumunda ABD'nin kendisini resmi olarak tanıyacağını belirtti.

Gizlice plan yapıldı

Haberde, ABD'li bazı yetkililerle Guaido ve çalışma ekibi arasında son birkaç haftadır gizlice üzerinde çalışılan bir planın bu telefonla zirve noktasına ulaştığı ve ertesi gün Guaido'nun harekete geçtiği kaydedildi.

WSJ'nin haberinde, Guaido'nun başkanlığını ilan etmesinin hemen ardından çok kısa sürede ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Guaido'yu resmen tanıdığına dikkat çekildi.

 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:18
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  2. Pence
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