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ABD’nin Türkiye’ye karşı kirli ajandası! İşte madde madde ABD'nin hedefleri

Yeni Türkiye'den rahatsız olan ABD, bölgesinin yeni gücü Türkiye’yi Avrasya bloğundan koparmak için tüm kozlarıyla harekete geçti. Washington yönetimi; S-400, F-35 ve bir dizi ekonomik müeyyide üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:39

ABD, Türkiye’yi Avrasya bloğundan koparmak için tüm kozlarıyla harekete geçti. Washington yönetimi; S-400, F-35 ve bir dizi ekonomik müeyyide üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

BİR DİZİ YAPTIRIM LİSTESİ

Beyaz Saray, kongrenin getireceği yaptırım kararlarına müdahale etmeme kararı aldı. Kongre ulusal savunma bütçesiyle Türkiye’ye F-35 satışına yasak getirmeyi planlıyor. F-35’lerin Türkiye’ye satışına yasak getiren farklı bir maddede 2019 Dışişleri Bakanlığı bütçesi ne eklendi. Eylül ayında Türkiye’ye uluslararası kuruluşlardan kredi veya yardım almaya engel çıkaran tasarı, kongre genel kurulan getirilecek.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’ler ile ilgili de farklı bir yaptırım çalışması üzerinde çalışıyor.

ABD’NİN HEDEFLERİ

-Türkiye’yi Avrasya’dan koparmak

-Kendilerinin kontrolünden çıkan Türkiye’yi kontrole sokmak

-Türkiye’yi yeniden ABD üssü yapmak

-Çin’in İpek Yolu projesini sabote etmek

-Dünya hakimiyetini sürdürmek

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 16:39
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. ABD'nin yaptırım kararı

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