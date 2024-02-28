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Dünya ABD'nin Texas eyaletinde acil durum!
Dünya

ABD'nin Texas eyaletinde acil durum!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 11:28:00 -
ABD'nin Texas eyaletinde acil durum!

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Eyalet yetkilileri, Panhandle'daki yangınlar nedeniyle 5 bine yakın bölge sakininin tahliye edildiğini ve yangının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 240 bin dönümlük alanın etkilendiğini belirtti.

Saatte 64 ila 96 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle yangınların bölge genelinde hızla yayıldığını ifade eden yetkililer, görüş mesafesini daraltan dumandan dolayı bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını aktardı

Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, 26 Şubat'tan beri devam eden orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.
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