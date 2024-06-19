ABD'nin Tayvan hamlesi Çin'i fena kızdıracak

ABD, Çin'in egemenlik hakkı iddia ettiği Tayvan’a askeri desteğini sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın Tayvan'a silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili malzemeleri içeren 360 milyon dolarlık yeni bir silah satışını onayladığı belirtildi. Anlaşma Tayvan’a 291 adet savaş başlıklı Altius-600M insansız hava aracı, 720 adet Switchblade kamikaze insansız hava aracı satışının yapılmasını kapsıyor.

Ajans açıklamasında, “Önerilen bu satış, alıcının silahlı kuvvetlerini modernize etme ve güvenilir savunma kapasitesini sürdürme çabalarını destekleyerek ABD'nin ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir. Satış, alıcının güvenliğinin artırılmasını destekleyecek ve bölgede siyasi istikrarın, askeri dengenin ve ekonomik ilerlemenin korunmasına yardımcı olacak” ifadesi kullanıldı.

Tayvan Lideri Lai Ching-te ise düzenlediği basın toplantısında, ABD'ye silah satışını onayladığı için teşekkür ederek, bu tür kararların Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Çin, Tayvan lideri Lai'nin geçtiğimiz ay yemin ederek göreve başlamasının ardından ada çevresinde askeri tatbikatlar gerçekleştirmiş ve Tayvan'a yönelik askeri baskıyı arttırmıştı.

Çin-Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.

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