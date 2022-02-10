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Dünya ABD'nin savaş uçakları kritik bölgede
Dünya

ABD'nin savaş uçakları kritik bölgede

İngiltere'de Lakenheath üssünden havalanan Amerikan F-15'leri, NATO'nun doğu kanadını desteklemek amacıyla Polonya'nın Lask kasabasındaki 32. Taktik Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 22:28:00 -
ABD'nin savaş uçakları kritik bölgede

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, yaptığı açıklamada, "Bugün, Amerikan F15 savaş uçakları, NATOAirPolicing misyonunun bir parçası olarak doğu kanadını destekleyecek olan Lask'taki hava üssüne geldi. Uçaklar, şubat ayının sonuna kadar Polonya'da kalacak." dedi.

NATO misyonu kapsamında Polonya'ya gelen Amerikan savaş uçaklarının Estonya, Litvanya ve Letonya'nın da bulduğu 58. hava sahası devriyesine destek vereceği bildirildi.

Baltık hava polis gücünü destekleyeceği öğrenilen F15’lerin, uçuş planları ve konumlarını bildirmeyen Rus uçaklarını tespit edilmesine yardım edeceği kaydedildi.

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