Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler konusunda ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Rusya yaptırımları neler? ABD'nin Rusya kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü açıkladı. Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna'da iki bölgeyi "bağımsız devletler" olarak tanıdığını duyurduğunu anımsatarak, "Bunu basitçe ifade etmemiz gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir parçasını onlardan kopardığını açıkladı" diye konuştu.

Putin'in dün gece de söz konusu iki bölgeye asker gönderme kararı aldığını ve askerlerin alanını genişlettiğini belirten Biden, "Benim bakış açımdan Putin, daha fazla toprağa zor kullanarak sahip olmak için gerekçeler kuruyor. Dün geceki konuşmasını dinlerseniz, daha da ileri gitmek için gerekçeler ürettiğini görebilirsiniz. Bu, Ukrayna'da Rus işgalinin başlangıcı." ifadelerini kullandı.

ABD'den Rus bankalarına yaptırım

Biden, Rusya'nın bu adımlarına karşılık Rusya'ya 2014'tekilerden daha çok yaptırım uygulayacaklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Rusya bu işgalde daha da ileri giderse biz de yaptırımlarda gideriz. Tanrı aşkına Putin'e komşularına ait topraklara sözde bağımsızlık tanıyabileceğini düşündüren ne? Bu uluslararası hukukun açık bir ihlali ve uluslararası toplumdan sert bir yanıtı hak ediyor."

Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyuran Biden, "Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankalarına yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın dış borçlarına da geniş yaptırımlar getiriyoruz. Bu da Rus hükümetinin Batılı finans kuruluşlarından artık para kazanamayacağı anlamına geliyor. Rusya artık ne Avrupa'da ne de ABD'de piyasadan borç ticaret yapamayacak." şeklinde konuştu.

Biden, yarından itibaren Putin'e yakın kişilere ve Putin'in aile üyelerine de yaptırım getireceklerini kaydederek, "Bu kişiler, Kremlin'in politikalarının yolsuzlukla elde ettiği kazançlara ortaklar, bu nedenle bedeli de paylaşmalılar." dedi.

ABD'den askeri yardım

Rusya'nın eylemleri nedeniyle Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyacak Kuzey Akım 2 Projesi'nin durdurulması için Almanya ile çalıştıklarını belirten Biden, "Rusya ileri gittikçe daha da ağır bedeller ödeyecek. Saldırganlığını sürdürürse, ek yaptırımların yanı sıra ABD Ukrayna'ya savunma desteğini sürdürecek." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya'nın bugün Belarus sınırından asker çekmeyeceğini açıkladığını, bu nedenle de ABD'nin bölgedeki NATO müttefiklerini desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Baltık bölgesindeki ortaklarımız Estonya, Letonya ve Litvanya'ya destek için Avrupa'da konuşlu daha çok asker ve ekipmanın harekete geçirilmesini onayladım. Şunu açıkça söyleyeyim bunlar tamamıyla savunma yönelik adımlar. Rusya ile çatışma niyetimiz yok." diye konuştu.

ABD'nin hala Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük bir saldırıya hazırlandığına inandıklarını belirten Biden, Rusya'nın hala Ukrayna sınırında çok sayıda askeri mühimmat ve 150 binin üzerinde asker tuttuğuna işaret etti.

"Rusya bunun sorumluluğunu taşımalı"

Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına kan ve tıbbi ekipman takviyesi yaptığına işaret ederek, "Savaş başlatmayı planlamadığınız müddetçe kana ihtiyaç duymazsınız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın son dönemde yanıltma operasyonu ile uygun eylemlerde bulunduğuna işaret eden Biden, şunları söyledi:

"Rusya daha çok provokasyonla daha çok askeri eylemini haklı çıkarmaya çalışıyor. Hiçbirimiz aptal olmamalıyız. Hiçbirimiz oyuna gelmemeliyiz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının hiçbir gerekçesi olamaz. İlerleyen günlerde Rusya'nın ilerleme tehdidi var ve Rusya bunun sorumluluğunu taşımalı."

Biden, "özgürlüğü" savunmanın bedelleri olduğuna işaret ederek, "Ancak uyguladığımız yaptırımların bizim değil de Rus ekonomisini hedef aldığından emin olmak için elimden geleni yapacağım. Enerji kaynaklarını bir kesinti ihtimaline karşılık yakından izliyoruz. Büyük petrol üreticileri ile yakın temas halindeyiz." dedi.

"Rusya'yı söylediklerine göre değil yaptıklarına göre yargılayacağız"

NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırganlığına karşı birlik olduğunu vurgulayan Biden, "Putin doğrudan Ukrayna'nın var olma hakkına saldırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, bölgede gerginliği tırmandıran tarafın Rusya olduğuna ilişkin şüphe olmadığını belirterek, "Ancak yine de milyonlarca acıyı kelimelerle anlatılmaz acılara sürükleyecek en kötü senaryoyu tersine çevirmek için hala vakit var. ABD, müttefikleri ve ortakları hala diplomasiye açık. Rusya planında ciddiyse, her şey olup bittiğinde Rusya'yı söylediklerine göre değil yaptıklarına göre yargılayacağız." mesajını verdi.